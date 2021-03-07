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الامارات | محمد بن زايد: تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غداً 8 مارس، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم..لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة "" لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء  والرجال..تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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