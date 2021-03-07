الامارات | محمد بن زايد: تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غداً 8 مارس، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها في حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم..لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة "كورونا" لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال..تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".

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