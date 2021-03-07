الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة.

الرياح شمالية غربية، يكون البحر في الخليج العربي وبحر عمان متوسط إلى خفيف الموج.

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