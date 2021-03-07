الامارات | محمد بن راشد في يوم المرأة: نهنئ بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد في يوم المرأة: نهنئ بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بنت الإمارات على انجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية في اليوم العالمي للمرأة، وذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "في اليوم العالمي للمرأة .. نهنىء بنت الإمارات على انجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية.. ونهنىء أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها.. ونهنىء شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية".

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