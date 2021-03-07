الامارات | طلبة جامعة أبوظبي يبتكرون روبوتاً يساعد أصحاب الهمم في التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة جامعة أبوظبي يبتكرون روبوتاً يساعد أصحاب الهمم في التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعم من مكتب البحوث والبرامج الممولة في جامعة أبوظبي ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، قام طلبة الهندسة الكهربائية والحاسوب في الجامعة بتصميم وتطوير نظام شامل أطلق عليه اسم "D1Cart"، والذي يعد بمثابة روبوت يوظف الذكاء الاصطناعي في مساعدة أصحاب الهمم على التسوق بسهولة ويسر وراحة.

وتتكون "D1Cart" من ذراع روبوتي، وآلية رفع يتم التحكم بها من خلال عصا تحكم عن بُعد لمساعدة أصحاب الهمم على الوصول إلى المنتجات الموجودة على الرفوف العالية والتقاطها دون عناء. وتم تطوير نظام التحكم وفقاً لعوامل دقيقة عدة، بما في ذلك السرعة والحساسية والموثوقية، وكذلك التركيز على توفير مساحة كافية للمستخدم تمكنه من التحكم بالأداة يدوياً بشكل سهل وبسيط. وتم دعم الأداة أيضاً بنظام مسح آلي للباركود، يهدف إلى توفير الراحة والسرعة لأصحاب الهمم، نظراً لعدم حاجتهم إلى الانتظار في طوابير الدفع. ويساعد هذا النظام المتكامل على الحد من تفاعل أصحاب الهمم مع العاملين في مراكز التسوق والمتسوقين، ما يسهم في تعزيز التدابير الوقائية وإجراءات السلامة المتخذة للحفاظ على الصحة ومواجهة خطر الإصابة بـ«كوفيد-19».

وقام بتصميم "D1Cart" طلبة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة أبوظبي: عبدالله سعيد جاد، وعبدالله إسلام راشد، وسعيد درويش الخميري، وقسم الباري محمد، بإشراف الدكتور محمد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب، والدكتور محمد الخضر، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة.

وتمكن الطلبة من تصميم وتطوير "D1Cart" على مدى عدة أشهر من العمل الدؤوب، مواصلين توظيف مهاراتهم العلمية والعملية للخروج بأفكار مبتكرة لتطوير الأداة وتوفيرها لخدمة ومنفعة المجتمع.

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