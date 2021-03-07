الامارات | بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب من مناطق مخصصة للأسر والعائلات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب من مناطق مخصصة للأسر والعائلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية لإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر والعائلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تشمل هذه الزيارات كافة مناطق مدينة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن البلدية مستمرة بإخلاء العزّاب والمخالفين من المناطق المخصصة للأسر والعائلات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتوفير وتهيئة البيئة المثالية لهذه الأسر والحفاظ على خصوصيتها وسلامتها وأمنها، حيث تقوم البلدية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالإخلاء والقطع الفوري للخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسة المخالفة والتوصيلات الكهربائية العشوائية والمساكن التي تشهد تكدساً في أعداد المخالفين خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تتطلب التزاماً بالتدابير والإجراءات الوقائية وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأوضح الطريفي أنه تم إخلاء أكثر من 13 ألف مخالف وعازب حتى الآن، خلال 3 آلاف حملة تم تنفيذها، حيث شهدت هذه الحملات اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المساكن المخالفة، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود الإيجار الموثقة لديها وفق شروط تمنع الطرفين من الإخلال بنظام التسكين، للحفاظ على المظهر الجمالي وعلى أمن وسلامة وخصوصية الأسر والعائلات.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية قامت بتوسيع نطاق هذه الحملات لتشمل الأبراج السكنية في مختلف مناطق المدينة والتي رصدت خلالها العديد من المخالفات شهدت تقسيمات هندسية مخالفة أيضاً وتكدس داخل الشقق دون مراعاة للتدابير الوقائية من فيروس كوفيد 19، ورصد العديد من السلوكيات السلبية، لذا قامت البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإجراءات اللازمة وتوجيههم للسكن في المناطق المخصصة لهم.

وفي سياق متصل أشاد ثابت الطريفي بالدور الكبير والملموس والتعاون الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال هذه الحملات ما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وإخلاء المخالفين من عمال وعزاب من مناطق الأسر والعائلات، وعزز من الأمن والأمان بها والحفاظ على راحة وسلامة السكان.

ونوّه الطريفي إلى أن البلدية ترحب بكافة ملاحظات الجمهور واستفساراتهم والإبلاغ عن المساكن المخالفة من خلال التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 من خلال القنوات الرسمية الأخرى التابعة لها، لتقوم فرق التفتيش بالمتابعة الفورية لها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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