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سهيل المزروعي يكرم الفائزين بجائزة «التعاون الخليجي» للإسكان

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام) 

كرم معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أصحاب الأيادي البيضاء والتبرعات من الداعمين لقطاع الإسكان من دولة الإمارات والفائزين، بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان الممنوحة هذه الدورة من الإمارات.
يأتي هذا التكريم -الذي أقيم في مقر وزارة تطوير البنية التحتية بدبي - نيابة عن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول .
كما كرم معاليه الفائزين في الجائزة التي تستهدف الأفكار المبتكرة والمتميزة في مجال الإسكان الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تبني تلك الأفكار كمسؤولية وطنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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