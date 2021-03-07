سهيل المزروعي يكرم الفائزين بجائزة «التعاون الخليجي» للإسكان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

كرم معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أصحاب الأيادي البيضاء والتبرعات من الداعمين لقطاع الإسكان من دولة الإمارات والفائزين، بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان الممنوحة هذه الدورة من الإمارات.

يأتي هذا التكريم -الذي أقيم في مقر وزارة تطوير البنية التحتية بدبي - نيابة عن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما كرم معاليه الفائزين في الجائزة التي تستهدف الأفكار المبتكرة والمتميزة في مجال الإسكان الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تبني تلك الأفكار كمسؤولية وطنية.