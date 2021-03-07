623 مولوداً بمستشفى مدينة زايد العام الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)



استقبل مستشفى مدينة زايد، أحد مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، 623 مولوداً خلال العام الماضي، بزيادة مقدارها 17% عن العام قبل الماضي 2019، والذي بلغ عدد المواليد فيه 532 طفلاً، وذلك وفق الإحصائيات التي كشفت عنها مستشفيات الظفرة.

وأوضحت الدكتورة مريم راشد المحيربي نائب مدير دائرة الشؤون الطبية بمستشفى مدينة زايد، أن قسم النساء والتوليد يشهد تطويراً مستمراً، سواء من خلال توفير أحدث الأجهزة الطبية أو توفير الكوادر الطبية المتميزة التي تلبي الاحتياجات، وتوفر الخدمات الطبية المتميزة للسكان، حيث يضم قسم النساء والتوليد في مستشفى مدينة زايد طبيبتين استشاريتين وسَبع طبيباتٍ اختصاصيات وطبيبة عامة واحدة، بالإضافة إلى سِتّ قابلات داخل القسم.

وأضافت المحيربي أن الكادر الطبي في المستشفى نجح في التعامل مع عددٍ من الحالات المختلفة منها حالة إزالة رحم عن طريق البطن بسبب وجود ورم ليفي بحجم 30 أسبوعاً من الحمل، مع عملية إصلاح عجان، بجانب حالة أخرى لمريضة تبلغ من العمر 34 سنة كانت تعاني نزف ما قبل الولادة مع وجود 5 عمليات قيصرية سابقة، وقد شخصت سابقاً في مستشفى آخر بوجود مشيمة متقدمة، وقد نوقشت الحالة مع المريضة، وتم إبلاغها باحتمالية الحاجة إلى إزالة الرحم أثناء العملية القيصرية، وبناء عليه تم إجراء العملية القيصرية من خلال المشيمة، ما نتج عنه نزف حاد، وقد تمت معالجة المريضة وإسعافها دون الحاجة لاستئصال الرحم، وقد خرجت المريضة من المشفى بحالة جيدة مع مولودها بعد 3 أيام.

وشهد القسم حالتين من حالات المشيمة المنزاحة المركزية، حيث تم إجراء العمليات القيصرية في الجزء السفلي لكلتا الحالتين بشكل ناجح، وتم التعامل مع النزيف.