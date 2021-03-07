تنمية المجتمع و«شالفا» تستعرضان جودة حياة أصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الجلسة النقاشية «حلقات نصائح ومهارات أساسية لجودة حياة أصحاب الهمم.. لدعم دور الأسرة في البيت»، والتي نظمتها مبادرة «مدرسة الحياة» افتراضياً عن بُعد، تحت مظلة البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتعاون مع منظمة «شالفا» لرعاية ودمج «ذوي الإعاقة»، في إطار تبادل التجارب والممارسات لرعاية ودمج وتمكين أصحاب الهمم وتحقيق أفضل جودة حياة تحيط بهم.

حضر الجلسة عدد من المسؤولين والمختصين وأولياء أمور أصحاب الهمم، والقائمين على الرعاية والتأهيل في مراكز أصحاب الهمم، وذلك تجسيداً لقيمة وأهمية دعم الأسر وزيادة الوعي المجتمعي لتمكين أصحاب الهمم في بيوتهم وبيئاتهم الطبيعية.

وتضمّنت الجلسة النقاشية حوارات مع الخبراء حول بروتوكولات وبرامج التدخل المبكر وطرق العلاج المنزلي والتأهيل، والمهارات المنزلية وآليات التكيّف مع العلاج، خصوصاً لذوي متلازمة داون والتوحد، إضافة إلى عرض فيديوهات عن تجارب أسر والدعم النفسي الذي حصلت عليه أثناء الجائحة، والتحديات التي واجهتها في رعاية الأبناء من هذه الفئة.

وفي كلمة له خلال الجلسة، قال ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: بفعل الجهود النوعية والدعم اللامحدود من القيادة والحكومة، فقد أصبح أصحاب الهمم في دولة الإمارات قصة نجاح عالمية، وقدوة تُحتذى في الرعاية والتمكين والتشغيل الدامج، وفي جودة الحياة التي تتعزز لديهم يوماً بعد يوم بمزيد من السعادة والرفاهية.

وتابع: في إطار التزام دولة الإمارات بالمادة (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (حالات الخطر والطوارئ الإنسانية)، فقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة في سبيل حماية أصحاب الهمم في ظل جائحة «كوفيد-19» أسوة ببقية أفراد المجتمع، من حيث توفير الحماية والخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الاحتياجات، وأعطتهم الأولوية في كثير من الأمور الصحية والتنموية.

وخلال الجلسة النقاشية، استعرضت وزارة تنمية المجتمع أبرز ملامح التدخل عن بُعد في مرحلة الطفولة المبكرة خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ تمكنت الوزارة من التواصل مع الأسر من خلال المنصات الإلكترونية، وتوفير التدريب المباشر لأولياء الأمور وغيرهم من أفراد الأسرة، الذين يقومون بدورهم بتوفير التدريب لأطفالهم.