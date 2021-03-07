«صحية الوطني» تناقش مشروع قانون الصحة النفسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بمشاركة ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي وزارة الصحة.

وقالت ناعمة الشرهان: إن مشروع القانون عرّف مفهوم الصحة النفسية بأنه حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقا لإمكانياته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية، ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع، كما أن المريض النفسي هو شخص يعاني الاضطراب النفسي.