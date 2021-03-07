الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحص

نوّه مقيمون في أبوظبي بتوفير سيارات متنقلة لإجراء فحص «كوفيد-19» مجاناً للراغبين، مقترحين تخصيص نقطة أو أكثر بشكل دائم في مواقع ثابتة لإجراء هذا الفحص تخفيفاً عن السكان.

وقاية

لاحظ قراء عدم اتباع بعض المقاهي للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد-19»، إذ تسمح بجلوس أكثر من أربعة أشخاص على طاولة واحدة.

رسائل

يتلقّى قارئ رسائل نصية عبر الهاتف من وزارة الصحة، تتعلق بنتائج فحوص «كوفيد-19» ومراجعات لمراكز صحية لا تخصه، بل تخص مريضاً آخر، يبدو أنه أخطأ في تدوين رقم هاتفه. ورغم اتصال القارئ بالوزارة لحل المشكلة إلا أن الرسائل ظلت تصل إلى الوجهة الخطأ.

باعة

اشتكى مرتادون لمقاهٍ في إمارة عجمان تردد كثير من الباعة الجائلين عليها، لعرض سلعهم بإلحاح على الزبائن، علماً أن هذه السلع قد تكون سبباً محتملاً لانتقال العدوى بفيروس «كوفيد-19».

دروس

رصد أولياء أمور ارتفاعاً في أسعار الدروس الخصوصية لطلاب الشهادة الدولية «سات»، إذ تصل إلى آلاف الدراهم إلى جانب مصروفات المدرسة، التي لا توفر أي حصص توضيحية أو دعم للطلبة.

«تاكسي»

اشتكى سائقون التوقف المفاجئ لمركبات «التاكسي»، بغرض تحميل الركاب في الأماكن غير المخصصة على الطرق الرئيسة في الضواحي السكنية، لافتين أيضاً إلى السرعات الكبيرة في هذه الحالات، ما يُشكل خطورة على حركة السير ومستخدمي الطرق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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