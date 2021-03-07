الامارات | 14 ألف راكب في دبي يتنقلون شهرياً بـ «حافلات تحت الطلب»

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف راكب في دبي يتنقلون شهرياً بـ «حافلات تحت الطلب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أجهزة نقاط لدفع رسوم رحلات «حافلة تحت الطلب» داخل الحافلة، في وقت يصل فيه المعدل الشهري لعدد الركاب المستخدمين للخدمة 14 ألف راكب وفقاً للإحصاءات الصادرة عن الهيئة.

وتوفر الخدمة وسيلة نقل سريعة ومريحة للركاب الموجودين في أحياء لا تتوافر فيها خطوط ثابتة لمسارات وسائل النقل الجماعي، حيث يمكن للركاب تحميل التطبيق الخاص بالخدمة لحجز رحلة على متن «حافلة تحت الطلب»، التي تتجه نحو نقاط وجودهم لتنقلهم الى أقرب موقع لوسيلة مواصلات عامة من محطات مترو أو محطات وخطوط ثابتة للحافلات العامة.

وأفاد موقع الهيئة عن توافر الخدمة في ست مناطق في الامارة حالياً، مشيراً إلى إمكانية الدفع عبر بطاقة نول داخل الحافلة، إلى جانب إمكانية الدفع عبر بطاقة الائتمان البنكية عبر تطبيق «حافلة تحت الطلب». وأطلقت الهيئة الخدمة لتوفير مسار مرن للتنقل أكثر ملاءمة لبعض فئات المتعاملين، ودعم التكامل مع خدمات النقل الجماعي، ويهدف تشغيل الخدمة التي اطلقت رسمياً في فبراير من العام الماضي الى خفض النفقات التشغيلية لمسارات الحافلات الثابتة في مناطق تسجل عدداً قليلاً من ركاب الحافلات لا يستوجب تشغيل خط ثابت للحافلات العامة ذات طاقة استيعابية كبيرة، وفي الوقت نفسه تقديم خدمة تشجع الموجودين في تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي عبر تقليل وقت انتظارهم، من خلال نقلهم بحافلات صغيرة، توصلهم الى أقرب وسيلة مواصلات عامة، مما يخدم في نهاية المطاف تقليل رحلات المركبات الخاصة في المناطق المعنية، ويسهم بدوره في الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتتوافر الخدمة حالياً في كل من منطقة البرشاء (1، 2،3)، ومدينة دبي للإنترنت، والمدينة العالمية، وواحة دبي للسيليكون، ومنطقة «ذا جرينز»، بالإضافة الى المدينة الأكاديمية عند الطلب من المدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون، عبر 13 حافلة تتسع كل منها لـ18 راكباً، فيما تطبق إجراءات التباعد المطلوبة ضمن الإجراءات الوقائية لحماية المتعاملين من فيروس «كورونا».

وحدّدت الهيئة رسوماً موحدة للخدمة تبلغ خمسة دراهم حداً أقصى للراكب لكل رحلة، والتي يمكن دفعها من خلال طلب الحافلة وحجز المقعد عبر التطبيق الذكي للخدمة، الذي يخبر طالب الخدمة بموقع أقرب حافلة إلى نقطة وجوده، كما يحدد الزمن المستغرق في وصوله إليه، والذي يفترض ألا يتجاوز 15 دقيقة حداً أقصى. يُذكر أن المعلومات الصادرة عن الهيئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، أظهرت اقبالاً على استخدام الخدمة على الرغم من جائحة «كورونا» التي حدت الإجراءات الاحترازية المطبقة بشأنها من تنقل الأفراد بشكل كبير، إذ كشفت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أن إجمالي عدد المستخدمين منذ إطلاق الخدمة بتاريخ 9 فبراير 2020 وحتى تاريخ 25 أكتوبر 2020، بلغ 112 ألفاً و392 مستخدماً. وتوفر خدمة «حافلة تحت الطلب»، الانتقال داخل المنطقة نفسها ولا يسمح استخدامها للتنقل من منطقة الى أخرى، كما يمكن للراكب القيام بحجز جماعي من خلال التطبيق الذكي للخدمة.

كيف يتم حجز رحلة الحافلة

- يُحمّل المتعامل التطبيق الذكي على هاتفه، ويُسجّل دخوله.

- يفعّل المتعامل التطبيق بعد التأكد من البيانات حسب الإجراء المعتمد.

- يحدّد المتعامل موقع المركبة، والمقعد المتاح، ويطلع على الوقت المطلوب لوصول الحافلة.

- يقوم بحجز الرحلة واختيار وسيلة الدفع، إما من خلال البطاقة الائتمانية، أو عبر بطاقة نول داخل الحافلة.

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