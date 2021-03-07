الامارات | إنجاز مدخل ومنفذ من طريق أبوظبي - العين

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مدخل ومنفذ من طريق أبوظبي - العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروع أعمال المتفرقات للطرق السريعة للبر الرئيسي، والتي تضمنت إنشاء مدخل ومنفذ من طريق أبوظبي العين E-22 إلى حوض WB-01 في بني ياس غرب بكلفة مليون و611 ألفاً و688 درهماً. ويأتي المشروع ضمن إطار الخطة المتواصلة الهادفة إلى تعزيز مكونات البنية التحتية، وتحقيق الانسيابية المطلوبة للطرق، وتوفير أقصى مستويات السلامة لمستخدمي الطرق. واشتمل المشروع على تنفيذ منفذ ومدخل مع حارات تسارع وتباطؤ، وإنشاء ممرات مشاة، وأعمال تابعة لمركز المراقبة والتحكم، وتخطيط الطرق، بالإضافة إلى إنشاء مسار للركض، وأعمال تأثيث الطريق من الإشارات وعواكس أرضية ملونة وحواجز معدنية، وتغيير التصميم لأعمال المنفذ والمخرج لتتطابق مع مشروع شركة (مساندة) في المنطقة، وتوفير متطلبات تقارير السلامة.

وحول نتائج المشروع المتحققة أشارت البلدية أن إنشاء المدخل والمنفذ أدى إلى تقليل الضغط المروري على الطرق والجسور الحالية، وأسهم في تسهيل الدخول إلى الأحواض السكنية في بني ياس غرب، والمفرق الصناعية.

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