الامارات | إلغاء الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان إلغاء التصاريح الخاصة بالخيم الرمضانية وموائد الإفطار للعام الجاري، حرصاً على سلامة الصائمين، وضبط وتوحيد آليات عمل الخطة البديلة لعملية إفطار الصائمين.

وأكد المجلس ضرورة التزام الجمعيات الخيرية العاملة في الإمارة بالتنسيق معه لتحديد عدد الوجبات لكل موقع، مع الالتزام بتوزيع وجبات ذات جودة عالية، وشدد على ضرورة إخطار المجلس بخطة توزيع الوجبات من الجمعيات الخيرية، وتجنب توزيعها داخل المساجد والأحياء السكنية، على أن يتم الاعتماد النهائي للخطة من المجلس.

وأشار إلى أن أوقات توزيع الوجبات ستكون من بعد صلاة العصر مباشرة حتى قبل أذان المغرب بساعة، مشدداً على أنه يُمنع منعاً باتاً الإعداد أو التنسيق لمشروع يخدم توزيع وجبات الإفطار يؤدي إلى تجمعات.

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