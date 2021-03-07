الامارات | رصد ميداني لـ 24 ألف مزرعة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد ميداني لـ 24 ألف مزرعة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز مرحلة الرصد الميداني لبيانات جميع المزارع المستهدفة ضمن مشروع السجل الزراعي الذي أطلقته الهيئة أخيراً، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، حيث نجحت فرق العمل المشاركة في مشروع السجل في رصد بيانات ما يزيد على 24 ألف مزرعة في الإمارة. ويعد السجل الزراعي الأول من نوعه في الإمارة لمسح البيانات التعريفية للحائز الزراعي والحيازات الزراعية وأنشطة ومكونات الحيازة (المزرعة)، وبيانات الإنتاج الزراعي لمختلف أنواع الزراعات بالحقول المكشوفة والبيوت المحمية والبيوت الشبكية والزراعة المائية، بما يلبي احتياجات حكومة أبوظبي لإدارة البيانات والمساهمة في إنتاج القطاع الزراعي في إجمالي استهلاك الإمارة (الاكتفاء الذاتي).

وقالت مدير مشروع السجل الزراعي، مدير إدارة الإحصاء والتحليل في الهيئة عائشة النايلي الشامسي، إن فرق العمل المعنية بمشروع السجل الزراعي باشرت بالعمل في المرحلة التالية لعملية الرصد الميداني، حيث بدأت بالفعل مرحلة العد البعدي والتي تعتبر إحدى مراحل التدقيق وقياس شمولية المشروع للمزارع المستهدفة.

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