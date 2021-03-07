الامارات | «النقل المتكامل»: العمل في حرم الطريق دون تصريح «غير قانوني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل المتكامل»: العمل في حرم الطريق دون تصريح «غير قانوني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح مسبق يُعد إجراءً غير قانوني، ويعرض سلامة الجمهور للخطر، ويؤثر في السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق.

وقال إن الالتزام الكبير بالممارسات والإجراءات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة، أسهم في تحسين مستويات السلامة المرورية بدرجة ملحوظة وتقليل الآثار السلبية للتحويلات المرورية على انسيابية حركة المرور والسير، والحد من احتمالات وقوع الحوادث المرورية في مواقع الأعمال. كما سرّع ذلك وتيرة إنجاز الأعمال وعزز جودة الأعمال المنجزة ورفع نسبة الالتزام بإنجاز العمل في المدة المحددة، الأمر الذي يحسن مستوى الخدمات، ويرفع كفاءة الإنفاق، ويقلل التكاليف على المقاولين والشركات.

وذكر أن فريق العمل التابع له المتخصص بالرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، نفذ 2573 زيارة رقابية ميدانية لمواقع العمل في حرم الطريق خلال يناير 2021، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، مقارنة مع 786 زيارة رقابية قام بها مهندسو ومفتشو المركز في أكتوبر 2020، عندما بدأ تطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وأضاف أن المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق تجاوبوا بمهنية عالية مع متطلبات وشروط وأحكام اللائحة، وتجلى ذلك بالتناقص المطرد في عدد المخالفات من 86 مخالفة في أكتوبر 2020، إلى 17 مخالفة في يناير 2021.

• تناقص عدد مخالفات أعمال حرم الطريق من 86 مخالفة في أكتوبر الماضي، إلى 17 في يناير الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news