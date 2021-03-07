الامارات | إغلاق 4 مؤسسات في دبي لمخالفتها إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مؤسسات في دبي لمخالفتها إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي إغلاق أربع مؤسسات غذائية في منطقة البرشاء الأولى، بسبب عدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامات.

وذكرت أنها خالفت أربع مؤسسات، وأنذرت 25 مؤسسة أخرى، خلال 194 زيارة تفتيشية ميدانية أجراها مفتشوها.

وأوضحت البلدية أنها تتصدى للمخالفات بإجراءات صارمة، وأن قرارات الإغلاق وتحرير المخالفات جاءت بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا»، وعدم تطهير المؤسسات الغذائية وتعقيمها من قبل شركات معتمدة لدى البلدية.

وتابعت أن مفتشي البلدية يدققون، خلال زياراتهم الرقابية، على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، كما يحرصون على التأكد من تطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث.

• البلدية خالفت أربع مؤسسات، وأنذرت 25 مؤسسة أخرى، خلال 194 زيارة تفتيشية ميدانية.

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