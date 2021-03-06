الامارات | "الكوارث والطوارئ" بعجمان يغلق محلا ويغرمه 5000 درهم بسبب الازدحام

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكوارث والطوارئ" بعجمان يغلق محلا ويغرمه 5000 درهم بسبب الازدحام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اغلق الفريق المحلي للأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان بالتنسيق مع شرطة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية محلا أقام تنزيلات لديه مما تسبب في التزاحم والاكتظاظ بين المتسوقين، مع عدم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه واستقبال ما يفوق الطاقة الاستيعابية من المتسوقين في المحل.

وقد تم تغريم المحل 5000 درهم لمخالفة التوجيهات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشارفيروس "كوفيد-19".

وأهاب فريق الازمات والكوارث والطوارئ بأصحاب المحلات التجارية في الإمارة ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة والحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على كافة المنشآت المخالفة بهذا الشأن، حرصا على سلامة أفراد المجتمع.

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