«شروق»: افتتاح منتزهي كشيشة وشغرافة أمام الزوار

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أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن افتتاح منتزهي كشيشة وشغرافة الواقعتين في منطقة الرحمانية بالشارقة أمام الزوار، حيث تتولى الهيئة إدارة هذين المنتزهين الجديدين، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتضمن المنتزهان، اللذان سيضافان إلى قائمة الوجهات الترفيهية في محفظة (شروق)، مجموعة متنوعة من المرافق الاجتماعية والترفيهية والرياضية والتعليمية على مساحة تقدر بنحو 147 ألفاً و700 متر مربع.

ويشمل منتزه كشيشة، المخصص للعائلات، صالات لعقد ورش العمل وملاعب لكرة القدم والطائرة ومكتبة ومسرحاً للأطفال ومنطقة لأجهزة اللياقة البدنية، ومضماراً للجري وللدراجات الهوائية، ومناطق للألعاب ومنطقة مخصصة لهواة التزحلق بالألواح، بالإضافة إلى بحيرة اصطناعية تحتوي قسماً لإطعام البط، مع وضع لوحة إرشادية خاصة حول كيفية إطعامهم.