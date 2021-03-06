الامارات | الدفاع المدني بدبي يحقق أمنية طفل بمبادرة استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بدبي يحقق أمنية طفل بمبادرة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أمنية طفل بالاحتفال بيوم ميلاده وسط أسرته وبمشاركة الإطفائيين من مركز إطفاء وإنقاذ البرشاء، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها الدفاع المدني بدبي.

وتلقت إدارة الاتصال الحكومي رسالة من أسرة الطفل خالد عبدالله جوهر (ثلاث سنوات)، تعرب فيها عن إعجابه بشخصية رجال الإطفاء ومهنتهم السامية، متمنين أن يقام عيد ميلاده هذا العام بين رجال خط الدفاع الأول للدفاع المدني في دبي.

وأكد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد خبير علي حسن المطوع مساعد أن إستجابة الدفاع المدني دبي السريعة لتحقيق أمنية الطفل، ترسخ العلاقة الإيجابية بين مكونات المجتمع وتضاعف ثقة افراده فيما تلعبه الإدارة من دور إنساني.

وأوضح أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تضع في تقديرها ثقة أفراد المجتمع في كل ما يؤدي إلى تأكيد الحضور المشرف في جميع الأوقات والمناسبات والمجالات الحياتية المختلفة لتحقيق التطلعات المرجوة ضمن هدفها الرئيسي سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد أن التواصل الاجتماعي يأتي ضمن أولويات حكومة دبي وتوجهاتها لتحقيق أفضل مؤشرات السعادة في المجتمع، وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحياة كريمة مطمئنة، وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش ودور الفرد تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.

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