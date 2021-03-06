«النقل المتكامل» يشدد الرقابة على البنية التحتية بحرم الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن فريق العمل التابع له المتخصص بالرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، نفذ 2573 زيارة رقابية ميدانية لمواقع العمل في حرم الطريق خلال شهر يناير 2021، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، وذلك مقارنة مع 786 زيارة رقابية قام بها مهندسو ومفتشو المركز في شهر أكتوبر 2020 عندما بدأ تطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي وضواحيها. وفي هذا السياق شدد المركز على أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح مسبق يُعد إجراءً غير قانوني ويعرض سلامة الجمهور للخطر ويؤثر على السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق.