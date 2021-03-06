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الامارات | إعادة فتح دور السينما في أبوظبي بنسبة 30%

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح دور السينما في أبوظبي بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، اليوم، فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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