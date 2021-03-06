الامارات | إعادة فتح دور السينما في أبوظبي بنسبة 30%

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح دور السينما في أبوظبي بنسبة 30% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم، فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر.
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