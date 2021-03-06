هزاع وسلطان يتدربان على ارتداء المعدات الوقائية في «جونسون للفضاء»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

يواصل رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدريباتهما في مركز جونسون للفضاء في الولايات المتحدة، والتي بدأت في سبتمبر من العام الماضي، ويتم تأهيلهما لتشغيل المحطة الأرضية وإجراء الصيانة على المعدات والاستعداد لمهمات طويلة وعلى متن صواريخ أميركية، بالإضافة إلى مهمات السير الفضائي خارج المحطة.

ويتدرب رائدا الفضاء على ارتداء المعدات الوقائية التي تحافظ على حياة رواد الفضاء عند التعامل مع حالات الطوارئ، ونشر سلطان النيادي على موقع «تويتر» فيديو وهو يرتدي قناع «PBE»، مشيراً إلى أنه يستخدم لتزويد الرواد بالأكسجين في حالات الحريق أو تسرب مواد سامة على محطة الفضاء الدولية.

ويتدرب رواد الفضاء في مركز جونسون للفضاء في بيئة تحاكي بيئة محطة الفضاء الدولية، حيث يضم المركز حوض سباحة ضخماً، يحتوي على مجسم يحاكي محطة الفضاء الدولية، كما يتدرب الرواد على كيفية المشي في بيئة تشابه بيئة الفضاء، بهدف حل بعض المشاكل التقنية والهندسية أو عمليات الصيانة التي قد تصادفهم، وتتطلب منهم الخروج خارج المحطة. كما يبلغ طول حوض السباحة 202 قدم ويبلغ عرضه 102 قدم، ويبلغ عمقه 40 قدماً، حيث إن العمل في الفضاء يتطابق إلى حد كبير مع العمل تحت الماء، لذلك جهز مركز جونسون للفضاء جميع المعدات التي تحاكي عملية الصعود والسباحة في الفضاء.

كما يضم المركز مختبر الطفو المحايد، ويتم خلاله تدريب الرواد على عمليات الصيانة لمعدات محطة الفضاء الدولية، ويتطلب ذلك تجهيز بدلات فضاء خاصة، وغالباً يتم استخدام بدلات فضاء قديمة، وقد انتهت صلاحيتها ولا يمكن استخدامها في الفضاء، ويتم ارتداء نسخة تدريبية للبدلة. ويسبق عملية تجهيز بدلة رواد الفضاء العديد من المراحل، حيث يتم التأكد من جودتها وقدرتها على احتواء الضغط في يوم التدريب، كما يتم ربطها بالسطح عبر خرطوم يحمل مزيجاً من النيتروجين والأوكسجين. ويعد التدريب تحت الماء إحدى التجارب المهمة لرواد الفضاء قبل أية رحلة فضائية، حيث يرتدي رائد الفضاء بدلة الفضاء تحت سطح الماء داخل أحواض ضخمة معدة للتدريب، مع الاستعانة بأثقال تحافظ على مستوى الرواد لتجنب الهبوط تحت القاع أو الطفو إلى السطح. ويأتي ذلك التدريب لوضع رواد الفضاء في حالة شبيهة بانعدام الوزن والجاذبية ويمضون مدة 6 ساعات تحت الماء، للتعرف على نموذج أجزاء المحطة الأرضية، وكيفية الدخول والخروج منها، بالإضافة إلى ممارسة العمل والمعيشة في أحوال مماثلة للمحطة.