عبر مقال رأي أوردته «شينخوا».. سفير الدولة في بكين: الإنجازات الصينية في 2020 تدعو للإعجاب

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وام)

حضر علي عبيد علي الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أمس، الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني، والتي تأتي بعد يوم واحد من انطلاق الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ 13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللتين يشار إليهما اختصاراً باسم الدورتين السنويتين.

ولفت السفير الظاهري في مقال رأي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إلى أنها المرة الرابعة التي يحضر فيها هذا العرس السياسي السنوي المهم الذي يسهم بشكل محوري في دفع عجلة التنمية في الصين، وتعزيز أواصر تعاونها مع بقية دول العالم، علاوة على إتاحته الفرصة للاطلاع على الإنجازات المهمة التي يحققها الشعب الصيني عاماً بعد عام.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ استعرض خلال الجلسة الافتتاحية إنجازات العام الماضي، وأهداف بلاده خلال السنة الجديدة، والتي من أهمها ما حققته الصين من نمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 2.3 في المائة في عام 2020، وهدفها بتجاوز الـ 6 % خلال عام 2021، الأمر الذي يدعو للإعجاب، خاصة لارتباطه بعام مليء بالتحديات غير المسبوقة.

وقال: «بينما سلط تقرير عمل الحكومة الضوء على مبادرات البلاد لقيادة مسار الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، فإنني اعتقد أن الصين جديرة وقادرة على ذلك باعتبارها الاقتصاد الوحيد الذي حقق نمواً خلال الجائحة، فضلاً عن تصميمها لدفع الإصلاح والانفتاح قدماً».

إمكانات جديدة

أكد علي عبيد الظاهري، أن مقترحات الحكومة الصينية بشأن (مرحلة التنمية الجديدة، وفلسفة التنمية الجديدة ونمط التنمية الجديد)، تطلق العنان لإمكانيات جديدة للصناعات المحلية والدولية، فضلاً عن أن المبادرة الرامية لتحقيق الاكتفاء التكنولوجي والاستراتيجية الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 وغيرهما، تمثل جميعها مبادرات رئيسة مفيدة ومهمة لشركاء الصين العالميين».

واختتم السفير: «إنني أتطلع بتفاؤل وحماس كبيرين لمخرجات الدورتين السنويتين لهذا العام، لمعرفة أي من إجراءات السياسة الصينية سيكون له دور في تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية».