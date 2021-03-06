«صحة أبوظبي»: 1000 متطوع تلقوا «اللقاح الروسي»

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي عن تلقي 1000 متطوع للقاح «سبوتنيك – في» الروسي، ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح لفيروس «كوفيد-19»، والقائم على الفيروسات الغدية.

وتجري دائرة الصحة في أبوظبي التجارب، بإشراف مشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

وأشارت دائرة الصحة إلى تلقى 995 متطوعاً الجرعتين حتى الآن، وهم حالياً تحت المراقبة والمتابعات الخاصة بصحة وسلامة المتطوعين، ولذلك لمدة ستة أشهر، بدءاً من تلقي الجرعة الأولى للقاح. منوهةً بأن اللقاح يتطلب أخذ جرعتين يفصل بينهم 20 يوماً.

ونوهت الدائرة أن اللقاح الروسي «سبوتنيك – في» غير متوفر لعامة الناس حتى الآن، وهو معتمد من قِبل وزارة الصحة للاستخدام الطارئ، ولم يتم شحنه إلى الإمارات بعد.

ولفتت بأنه سيتم الانتهاء من الدراسة الخاصة باللقاح الروسي بحلول نهاية يوليو 2021 بمجرد قيام جميع المتطوعين البالغ عددهم 1000 بزيارات متابعة السلامة الخاصة بهم. ومن المتوقع إجراء التحليل المؤقت للقاح سبوتنيك في منتصف مارس 2021، عندما يتم الانتهاء من نتائج زيارة السلامة في اليوم 42 لجميع المتطوعين المسجلين.

الجدير بالذكر بأن تجارب اللقاح تم إجراؤها على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان إمارة أبوظبي، الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس «كوفيد-19». كما لم يسبق لهم المشاركة في تجارب على لقاحات لفيروس كوفيد-19، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في الإمارات العربية المتحدة جزءاً من التجارب التي تجرى حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم، للقاح الذي تم تطويره من قِبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.