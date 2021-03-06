مؤتمر «التكنولوجيا الحديثة» في الشارقة 9 مارس

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنظم كلية القانون بجامعة الشارقة افتراضياً يوم 9 مارس الجاري مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان «التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة» بمشاركة علماء وباحثين من الإمارات، وسوريا، ومصر، والجزائر، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية.

ويعقد المؤتمر سبع جلسات علمية، تناقش المشكلات العملية والتحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة، بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية، وعرض التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. ويتضمن المؤتمر 5 جلسات متوازية تبدأ بعد الجلسة الافتتاحية، ثم يختتم بجلسة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، بعد مناقشة الأبحاث المقدمة، ليخرج المؤتمر بتوصيات مهمة للمجتمعين الإماراتي والعربي من أهمها إدخال تعديلات تشريعية على الأنظمة القانونية في كافة المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.