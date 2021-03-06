الامارات | إغلاق 11 مؤسسة خلال 4 أيام لمخالفتها إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 مؤسسة خلال 4 أيام لمخالفتها إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية دبي أنها أغلقت، أمس، صالوناً في المدينة العالمية، بسبب عدم ارتداء الكمامة أثناء العمل، ليصل عدد المؤسسات التي أغلقتها منذ بداية الشهر الجاري بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، إلى 11 مؤسسة، تنوّعت ما بين مقاهٍ، ومغاسل، ومراكز لياقة وصالونات.

وحسب إحصاءات البلدية، فقد نفذ مفتشوها 9418 زيارة تفتيشية ميدانية منذ بداية الشهر، نتج عنها مخالفة 21 مؤسسة، وإنذار 125 أخرى.

وذكرت أن المفتشين يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، ويحرصون على تدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية.

وأكدت أنها حرصت، منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي، والسماح بتدخين الشيشة، على تكثيف حملاتها التفتيشية وزياراتها لضمان تحقيق أعلى نسبة من الالتزام.

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