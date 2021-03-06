الامارات | الطقس مغبر إلى غائم.. وانخفاض في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس مغبر إلى غائم.. وانخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة. وحركتها شمالية غربية 20 - 30كم، تصل إلى 50 كم/‏‏‏س على البحر.

وذكر أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند 19:08، والثاني عند 06:10، والجزر الأول عند 12:39، والثاني عند 23:22.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند 16:18، والثاني عند 02:51، والجزر الأول عند 09:23، والثاني عند 21:43.

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