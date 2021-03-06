الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إزعاج

اشتكى قراء تعدد اتصالات مندوبي بنوك في الدولة، لدعوتهم إلى الاشتراك في عروض وبطاقات ائتمانية مختلفة تقدمها هذه البنوك، مشيرين إلى أن أغلبية هذه الاتصالات تتم بين الساعة 4 و6 مساء، وهي فترة غير مناسبة لتلقي مثل هذه المكالمات.

أشجار

دعا سائقون في أبوظبي إلى تقليم الأشجار في التقاطعات والشوارع الجانبية، نظراً إلى أنها تعيق رؤية السيارات القادمة من الجهتين بصورة واضحة، ومن مسافة غير كافية لتفاديها.

مصرف

يعاني متعاملون مع مصرف عجمان، الفرع الكائن أمام «سيتي سنتر»، التأخر في إجراء المعاملات، بسبب قلة عدد الموظفين، وتعطل أجهزة الإيداع والسحب من وقت لآخر.

فرق

رصد قراء فروقاً كبيرة في الأسعار بين الصيدليات ومواقع البيع الإلكترونية، إذ تصل أثمان المنتجات الطبية والدوائية في الصيدليات إلى مستويات أعلى بنسبة 50% عن نظيرتها في المواقع الإلكترونية، متسائلين عن سبب تلك الفروقات.

حديقة

طالب زوّار لحديقة الحيوان في منطقة الزوراء بعجمان، بزيادة عدد دورات المياه، إذ لا يوجد سوى مكان يتسع لشخص واحد فقط رجالي ومثله نسائي.

بطاقة

أفاد متعامل مع بنك أبوظبي الأول بأن بطاقة الائتمان الخاصة به علقت في جهاز الصراف الآلي، وفشل في التواصل مع البنك بسبب عدم وجود خدمة التحدث مع خدمة العملاء، ضمن خيارات المساعد الذكي، كما أنه أرسل أكثر من بريد إلكتروني للبنك ولم يتم التواصل معه.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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