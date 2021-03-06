الامارات | الهندسة الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الهندسة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعرف الهندسة الرقمية بأنها فن إنشاء البيانات والتقاطها ودمجها باستخدام مجموعة المهارات الرقمية من الرسومات إلى المحاكاة والنماذج ثلاثية الأبعاد، ويستخدم المهندسون بشكل متزايد التقنيات المتقدمة لالتقاط البيانات والتصميم الحرفي في بيئة رقمية من خلال التطبيقات التقدمية، ويمكّن فن الهندسة الرقمية المصممين من استكشاف الاحتمالات، وتطوير حلول مبتكرة في بيئة افتراضية.

وهناك ثلاث فوائد مباشر للهندسة الرقمية لقطاع الهندسي والبنية التحتية، أولاً، حيث كان التنبؤ بأداء التصميم أمراً صعباً، حيث يقضي المهندسون وقتاً مضنياً في تحليل خيار واحد للحصول على نتيجة. بينما الآن يقوم المهندسون الرقميون بتسخير قوة المعالجة السحابية بشكل متزايد، لتمكينهم من إنشاء خيارات تصميم متعددة، واختبارها جميعاً على الفور في البيئة الافتراضية.

ثانياً، يعد التقاط البيانات ومعالجتها أمراً ضرورياً في تطوير نماذج افتراضية دقيقة وفعالة، يمكنها اختبار أداء التصميم. ويعتمد إطلاق الطاقة والوظائف المختلفة للبيانات على كيفية فهم المهندس البارع رقمياً لها، وكيفية التعامل معها.

ثالثاً، في المشروعات الصناعية الضخمة، تستطيع الهندسة الرقمية أن توفر بيئة مشتركة وتعاونية، تتيح تحديد الحلول المبتكرة وتطويرها، والتحقق من صحتها بسرعة من قبل جميع أصحاب المصلحة في المشروع، مع مراعاة شروط الأمن والسلامة المهنية.

لكن السؤال الذي أصادفه أخيراً كدكتور جامعي: ما صفات التي يجب أن يتسم بها المهندس الرقمي؟ وتتلخص إجابتي في شقين.

الشق الأول، وهو مواكبة التطور الرقمي، فيجب على المهندسين الرقميين مواكبة الاتجاهات الرقمية، وجعل اكتشافها والتعرف إليها أمراً معتاداً. مع التطوير المستمر في الحلول الرقمية الجارية، يجب أن تهدف إلى مواكبة التقنيات الجديدة، وتعلم كيفية اكتشاف الفرص التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية التصميم والبناء والعمليات.

الشق الثاني، أن تكون مهندساً شمولياً لا تتعلق الرقمنة بالرياضيات أو العلوم فقط، فمن المهم الاعتراف بأن المهارات الشخصية مهمة أيضاً، نظراً لأن العملاء قد لا يفهمون دائماً الجوانب التقنية لنمذجة معلومات البناء أو المحاكاة، يجب على المهندسين الرقميين سد هذه الفجوة من خلال المعارف العامة. فمثلاً لإنشاء تصميمات شاملة وفعالة، قد تكون الفرق الرقمية المكونة من أعضاء من خلفيات متنوعة هي المفتاح لفهم وتعظيم إمكانات الثورة الرقمية. يجب أن يكون الهدف هو الحصول على أنواع مختلفة من الخبرة والتخصص في فريق، حيث سيكون ذلك أكثر قيمة في تطوير حلول التصميم التدريجي للمستخدمين.

ودشنت جمعية المهندسين الإماراتية، أخيراً، رابطة الهندسة الرقمية، برئاسة الدكتور سعيد خلفان الظاهري، حيث تعتبر أول رابطة لـ«الهندسة الرقمية» على مستوى العالم العربي، للارتقاء بالثقافة الهندسية، في ظل التطور المستمر الذي تشهده الدولة في كل المجالات الصناعية.

دكتور في جامعة نيويورك أبوظبي

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