الامارات | سائق يعثر على900 ألف درهم ويسلمها لشرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يعثر على900 ألف درهم ويسلمها لشرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبد الله خادم سرور المعصم، السائق محمد عرفان محمد رفيق، الذي يعمل في شركة كريم، تقديراً لأمانته، إذ عثر على مبلغ مالي قدره 900 ألف درهم في المقعد الخلفي لمركبته نسيه أحد الركاب، وأقدم على تسليمه للمركز.



وتقدم العميد عبد الله المعصم بالشكر الجزيل إلى السائق محمد عرفان محمد رفيق، مشيداً بأمانته وحسن تصرفه، مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على زيادة الوعي في المجتمع حول التعامل مع المعثورات والأموال المفقودة، وفي إطار الحرص الدائم على بناء حلقة تواصل مع أفراد المجتمع لأنهم شركاء في تحقيق الأمن والأمان ونشر السعادة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news