محمد الشرقي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لـ«بيئة الفجيرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، قراراً بتعيين أصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي مديراً عاماً لهيئة البيئة بالفجيرة.

ونص القرار - رقم 2 لسنة2021 - على أن تتولى أصيلة عبد الله علي معلا الهاشمي إدارة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً لقانون ولوائح الهيئة ونظمها وقرارات ولي العهد ومجلس الإدارة، وأن تكون مسؤولة عن اقتراح خطط العمل وبرامجها وأولويات تنفيذها، علاوةً على تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى.