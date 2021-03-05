إطلاق «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، برنامج «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» لإتاحة المجال أمام طلاب المدارس والجامعات لعرض مشاريعهم المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة.

وقدم عدد من الطلاب خلال البرنامج ابتكاراتهم المتعلقة بتخزين الطاقة وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية، واستخدامات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية، وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد صديقة للبيئة، إضافة إلى توظيف المواد المعاد تدويرها في البناء.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية دور مركز الابتكار في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث يسهم المركز في تحفيز بيئة الابتكار وبناء الجيل القادم من خبراء الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يحقق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وأضاف معالي الطاير: «تؤمن الهيئة بأن الابتكار هو الركيزة الأساسية في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. ونلتزم ببناء قدرات أجيال المستقبل وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير قدراتهم ليسهموا بشكل فاعل في دعم وتنفيذ استراتيجيات دبي في هذا المجال».

من جانبها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير مركز الابتكار في الهيئة: «يلتزم المركز باستقطاب الابتكارات الناشئة وإيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة وتطوير المشاريع لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي والعالم، بما يعزز مكانته بوصفه منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل. ويأتي برنامج «مبتكرو الطاقة النظيفة» ثمرة تعاوننا الوثيق مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجالات الابتكار وتبادل المعارف وتنظيم المعارض».