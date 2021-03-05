الامارات | 2742 إصابة جديدة بـ «كورونا» و17 وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2742 إصابة جديدة بـ «كورونا» و17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 235 ألفاً و797 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 402 ألف و205 حالات.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1691 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 387 ألفاً و278 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 17 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1286 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وفي إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفيروس، أعلنت الوزارة عن تقديم 35 ألفاً و674 جرعة، أمس، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها ستة ملايين و204 آلاف وأربع جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 62.73 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

62.73

جرعة لكل 100 شخص، معدّل توزيع اللقاح في الدولة.

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