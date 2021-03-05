الامارات | «تاكسي دبي» تتلقى 2000 طلب لـ «سائقين دون مركبات» لخدمة الأسر والشركات

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تتلقى 2000 طلب لـ «سائقين دون مركبات» لخدمة الأسر والشركات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تاكسي دبي أنها تلقت ما يقارب 2000 طلب لخدمة «سائقي»، التي تم تنفيذها عبر توقيع عقود مع أفراد وأولياء أمور وشركات خاصة، وذلك منذ إطلاق الخدمة في 2012 وحتى العام الماضي، وهي عقود ما بين يومية وأسبوعية وشهرية، حيث يتم توفير سائق محترف من المؤسسة ليتولى قيادة المركبات الخاصة بالمتعاملين.

أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، منصور الفلاسي، أنه تم إطلاق خدمة «سائقي» في إطار حزمة من الخدمات الجديدة والمتميزة التي تعمل على تنفيذها المؤسسة من حين إلى آخر، وأن هذه الخدمة تُعنى بتوفير سائقين تحت الطلب دون مركبة من المؤسسة، للراغبين من الأفراد أو أولياء الأمور أو الشركات الخاصة والعائلات لمدة زمنية محددة متفق عليها بين الطرفين، على أن يتم توفير المركبة بتأمين شامل والوقود من قبل المتعامل.وأضاف أن تقديم وقبول طلبات الخدمة يتم من خلال الموقع الإلكتروني www.dubaitaxi.ae، أو عبر مركز الاتصال التابع للمؤسسة 80088088، وإنها متاحة للطلب عبر التطبيق الذكي DTC App، وهي تستهدف بالدرجة الأولى تقديم خدمة مجتمعية للشركات والأفراد القاطنين في إمارة دبي، من خلال توفير سائقين مدربين ومؤهلين تأهيلاً كاملاً للقيام بهذه المهمة، آخذين في عين الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»، وأن أسعار الخدمة تبدأ من 250 درهماً لليوم الواحد، و1000 درهم للأسبوع، و3500 درهم للشهر.

وأكد الفلاسي، أن مؤسسة تاكسي دبي تحرص دائماً على تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، ذات تصميم يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع، حيث يحظى الجمهور بأولوية قصوى في أجندة عملها، بهدف إسعاد الناس وتحقيق تطلعاتهم.

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