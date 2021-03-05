الامارات | «نعاس السائق» يتسبّب في تدهور حافلة وإصابة 10 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «نعاس السائق» يتسبّب في تدهور حافلة وإصابة 10 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 10 أشخاص بإصابات متوسطة وبسيطة في حادث تدهور حافلة، صباح أمس، على شارع أم سقيم في دبي، بعد انحرافها يميناً ويساراً نتيجة إرهاق سائق الحافلة، وعدم حصوله على قسط وافر من النوم والراحة، فغلبه النعاس أثناء القيادة، ما أدى إلى وقوع الحادث، وفق شرطة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إن بلاغاً ورد في الساعة السادسة من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة ثقيلة سعة 32 راكباً، على شارع أم سقيم بعد دوار الشيخ زايد بن حمدان، باتجاه شارع الشيخ زايد، فانتقلت الدوريات المرورية ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، فيما تولت الدوريات تنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث للقيام بمهامها، على وجه السرعة.

وأضاف أنه من خلال المعاينة الأولية، تبيّن أن النعاس غلب سائق الحافلة بسبب الإرهاق أثناء القيادة، فانحرفت الحافلة جهة اليمين واصطدمت بالحاجز الحديدي، ثم اندفعت إلى جهة اليسار وتدهورت وسط الطريق، الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأكد المزروعي ضرورة تواصل الشركات مع سائقيها وتوعيتهم بأهمية حصولهم على قسط وافر من الراحة قبل نقل العمال في الحافلات، لضمان انتباههم جيداً، وعدم النوم أثناء القيادة، مشيراً إلى أن سائق الحافلة لم يحصل على الراحة الكافية، وكاد يتسبب في وفاة عدد من الأشخاص، موضحاً أن الوفيات والإصابات التي تنتج عن حوادث وسائل النقل الجماعي تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي عدد الوفيات التي تشهدها الإمارة.

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