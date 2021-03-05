الامارات | جامعة الإمارات تتقدم 100 مرتبة عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تتقدم 100 مرتبة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت جامعة الإمارات تقدماً عالمياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، حيث تم إدراجها في أربع من أصل خمسة مواد رئيسة للمرة الأولى، حيث صُنفت ضمن أفضل الجامعات في الآداب والعلوم الإنسانية في العالم، في مجال العلوم الاجتماعية، وتقدمت نحو 100 مرتبة لتحتل المرتبة 292 على مستوى العالم، كما شهدت تقدماً في الهندسة والتكنولوجيا، لتحتل المرتبة 297 كأفضل جامعة في مجال العلوم الحياتية والطب شديد التنافسية، علاوة على تقدمها أيضاً درجة واحدة إلى مجموعة 401-450.

وأكد مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور غالب الحضرمي البريكي، أن جامعة الإمارات تفخر بهذا الإنجاز الذي يدل على نجاح رؤى واستراتيجيات الجامعة في تحقيق النتائج المبهرة كل عام، موضحاً أن الجامعة دخلت في تصنيف مادتين للمرة الأولى، وارتفعت في 10 أخرى.

وتعمل «كيو أس» بتصنيف الجامعات الرائدة في العالم في 51 تخصصاً فردياً، حيث تم إدراج جامعة الإمارات في 12 تخصصاً، مع تحسن كبير في ثماني تخصصات. وحققت أكبر تقدم في الاقتصاد، حيث تقدمت درجتين في المجموعة 351-400. وكان الرقم القياسي الآخر هو دخول الجامعة للمرة الأولى في تصنيف هندسة البترول (51-100). أما التخصصات الأخرى التي احتلت فيها جامعة الإمارات مرتبة عالية فهي علوم الكمبيوتر والمحاسبة والمالية (201-250)، وإدارة الأعمال (251-300).

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