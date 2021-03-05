الامارات | «الأزمات والطوارئ» في عجمان يجري فحص «كورونا» في المناطق السكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزمات والطوارئ» في عجمان يجري فحص «كورونا» في المناطق السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق فريق الأزمات والكوارث والطوارئ في عجمان مبادرة «نصلكم لصحتكم»، بالتنسيق مع شرطة عجمان والمنطقة الطبية والبلدية، بهدف حماية المواطنين والمقيمين في الإمارة، من الإصابة بفيروس «كورونا».

وتتمثل المبادرة في توجه طاقم طبي لإجراء فحوص «كوفيد-19» للسكان في مناطقهم، اختصاراً للوقت الذي يتطلبه التوجه إلى المراكز الطبية لإجرائه، ولحماية كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ودعا الفريق الراغبين في إجراء الفحص إلى التعاون مع الطاقم الطبي، لضمان السلامة للجميع، والحدّ من انتشار «كورونا».

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