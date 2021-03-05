الامارات | شرطة أبوظبي تطّلع على احتياجات «الأعيان» في بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطّلع على احتياجات «الأعيان» في بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت شرطة أبوظبي ملتقى الأعيان الافتراضي الأول مع أعيان منطقة بني ياس، بهدف الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الأمنية والتوعوية لمكافحة «كوفيد-19»، والوقوف على أهم النقاط في الثقافة المرورية.

وأفاد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، العميد مبارك سيف السبوسي، بأن الملتقى يعد الأول ضمن مبادرة لسلسلة ملتقيات افتراضية بمناطق الاختصاص، في فترات زمنية متفاوتة، تماشياً مع منهجيات واستراتيجية شرطة أبوظبي في التواصل مع أفراد المجتمع، وتوطيد أواصر التعاون وتبادل المعلومات والمعرفة، والوقوف على المعوقات والتحديات.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم الخدمات، والوقوف على ممكنات العمل الشرطي والأمني في تنفيذ جهود الاستجابة، وتحقيق التكامل في تلبية متطلبات أفراد المجتمع لاستدامة منظومة الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح أن الملتقى ركز على إشراك أعيان منطقة بني ياس في مناقشات حوارية، يستخلصون الأثر الإيجابي لمصلحة أفراد المجتمع، ومنها الصعوبات والتحديات التي تواجههم في بعض الأمور التي تهمهم وإيجاد حلول لها، بما يعزز التعاون المشترك ويوثق الروابط بين الشرطة والمجتمع، ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بصحة وسلامة الجميع، مشيداً بجهود الدولة في تقديم أرقى معايير السلامة والرعاية الصحية لمواجهة تحديات الجائحة.

وقدم الدكتور الرائد محمد سليمان النيادي، من إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، النصائح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطرق تطبيق الإرشادات الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتنفيذ التشريعات والتعليمات من أجل سلامة المجتمع. واستعرض النقيب محمد الحارثي، من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، الخطة المرورية المتكاملة، مؤكداً أهمية التقيد بالسرعات في المناطق السكنية، وفتح باب النقاش مع أعيان المنطقة، والرد على استفساراتهم الجنائية والمرورية.

وأعرب أعيان منطقة بني ياس عن الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي، على اهتمامها بتعزيز الوعي المجتمعي والأمني، مؤكدين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا».

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