الامارات | تطعيم موظفي فنادق «نخلة جميرا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم موظفي فنادق «نخلة جميرا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برنامجاً لتطعيم موظفي 20 فندقاً في نخلة جميرا، من لقاح «كورونا»، بما يتماشى مع الجهود الرامية للسيطرة على فيروس «كوفيد-19»، وترسيخ مكانة دبي بين أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم.

وتلقى أكثر من 10 آلاف موظف الجرعتين، الأولى والثانية، من اللقاح في أماكن عملهم خلال فبراير الماضي، تمهيداً لتطعيم العاملين في القطاع السياحي بالكامل.

ومنذ أن أعادت الإمارة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية في مايو 2020، وبدأت في استقبال الزوّار الدوليين في يوليو 2020، حملت فنادق دبي على عاتقها تطبيق أكثر البروتوكولات الوقائية صرامة لمواجهة «كورونا».

كما ألزمت منشآتها بتطبيق إرشادات الصحة والسلامة، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، محافظةً بذلك على تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى لسكان الإمارة وزوّارها.

وتستضيف نخلة جميرا العديد من العلامات التجارية للمنتجعات الفاخرة المعروفة عالمياً، الأمر الذي تطلب توفير أقصى معايير السلامة لها.

ويأتي برنامج التطعيم لموظفي فنادق نخلة جميرا ضمن سلسلة من الإجراءات المتعددة والمتنوعة، التي تتخذها «دبي للسياحة» لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة التي يطبقها القطاع، والتي ترسخ من مكانة دبي والتزامها بأقصى درجات السلامة للمقيمين والزوار، حيث تُصنف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل خمس دول في العالم على مستوى التطعيم ضد فيروس كورونا، وتمتلك برنامج اختبار وتعقب متطوراً وفعّالاً.

وتعتبر دبي واحدة من المدن الأكثر أماناً في العالم، إذ بادرت الإمارة إلى تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً لمواجهة جائحة كورونا، لضمان سلامة الزوار خلال مراحل رحلتهم، بدءاً من الوصول إلى المطار حتى المغادرة.

وحصلت دبي على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر، تقديراً لجهودها الاستثنائية في مكافحة الجائحة، وتوفير الحلول الفعالة والمبتكرة لحماية المسافرين.

كما أطلقت ختم «دبي الضمانة»، لتأكيد امتثال الفنادق ومحال البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي والوجهات السياحية لبروتوكولات الصحة والسلامة للوقاية من فيروس كورونا، التي حددتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ويمنح ختم «دبي الضمانة» مجاناً، وتستمر صلاحيته حتى 15 يوماً، على أن يجدد كل أسبوعين، بعد قيام المفتشين من الجهات الحكومية المختصة بإجراء زيارات ميدانية لتفقد تلك المنشآت.

كما تُسهم هذه الهوية المرئية في طمأنة الضيوف والزوار بالتزام الجميع بإجراءات السلامة والتعقيم والنظافة خلال جميع مراحل رحلتهم.

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