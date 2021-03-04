رسالة من رئيس الدولة إلى رئيس أوزبكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته لمعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الذي نقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى فخامة الرئيس ميرزاييف وتمنيات سموهم لرئيس أوزبكستان وشعبه مزيداً من التقدم والرقي.

ورحب فخامة الرئيس الأوزبكي بمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية وحمله تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتمنياته لقيادة الإمارات وشعبها المزيد من الرقي والتقدم وأن تتكلل الزيارة بالنجاح بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيزها في شتى المجالات رغم ما يواجه العالم من تحديات فرضتها جائحة «كوفيد-19»، مبدياً معاليه استعداد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة طاقة الرياح في «نوائي» لتصل إلى 1500 ميجاواط.

كانت «مصدر» قد وقعت، العام الماضي، اتفاقية مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح تبلغ استطاعتها 500 ميجاواط. كما التقى معاليه، خلال زيارته لجمهورية أوزبكستان اليوم، معالي سردار عمر زاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاءين، سعيد مطر الصيري القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان.