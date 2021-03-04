طقس الإمارات غائم جزئياً ومغبر أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، بإذن الله، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح السبت، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر تدريجياً، خاصة على البحر تكون مثيرة ومحملة بالغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:52.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 20:19.