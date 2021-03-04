الامارات | عجمان تقدم فحص (كوفيد-19) لفئات محددة داخل مساكنهم

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تقدم فحص (كوفيد-19) لفئات محددة داخل مساكنهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق فريق الأزمات والكوارث والطوارئ في إمارة عجمان مبادرة "نصلكم لصحتكم"، بهدف التوجه إلى فئات عدة من المجتمع لتقديم خدمات فحص كوفيد-19 بالتنسيق بين شرطة الإمارة والمنطقة الطبية ودائرة البلدية والتخطيط.

وحسب بيان لفريق الأزمات والكوارث والطوارئ بعجمان، تتضمن المبادرة توجه فريق العمل الذي يضم طاقماً طبياً مختصاً لإجراء فحوص مجانية للأفراد، في مناطق مختلفة وفي المناطق السكنية من الإمارة، وذلك للتسهيل على أفراد المجتمع الحصول على خدمات الفحص بالوصول إليهم، اختصاراً للوقت والجهد دون التوجه لمراكز الفحص، تخفيفا للازدحام، وحماية لكبار المواطنين والمقيمين، والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأهاب فريق الأزمات والكوارث والطوارئ بالجمهور ضرورة التعاون مع فريق الفحص لضمان سلامة وصحة الجميع، والتكاتف للحد من انتشار كورونا والوقاية منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news