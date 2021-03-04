الامارات | السائق غلبه النعاس.. إصابة 10 ركاب بتدهور حافلة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السائق غلبه النعاس.. إصابة 10 ركاب بتدهور حافلة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 10 أشخاص بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة، في حادث تدهور حافلة وقع، صباح اليوم، على شارع أم سقيم في دبي، نتيجة عدم انتباه السائق، إذ غلبه النعاس أثناء القيادة جراء الإرهاق وعدم أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير سعيد المزروعي، إن بلاغاً ورد في الساعة السادسة صباحاً عن حادث تدهور حافلة ثقيلة سعة 32 راكباً، بشارع أم سقيم بعد دوار الشيخ زايد بن حمدان باتجاه شارع الشيخ زايد، فانتقلت الدوريات المرورية ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، فيما تولت الدوريات تنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع للقيام بمهامها، على وجه السرعة.

وأضاف أنه من خلال المعاينة الأولية تبين أن النعاس غلب سائق حافلة بسبب الإرهاق أثناء القيادة، فانحرفت الحافلة جهة اليمين واصطدمت بالحاجز الحديدي، ثم اندفعت إلى جهة اليسار وتدهورت وسط الطريق، الأمر الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وأكد ضرورة تواصل الشركات مع سائقيها وتوعيتهم بأهمية حصولهم على قسط وافر من الراحة، قبل نقل العمال في الحافلات، لضمان انتباههم جيداً، وعدم النوم أثناء القيادة، مشيراً إلى أن سائق الحافلة لم يحصل على الراحة الكافية، وكاد يتسبب في وفاة عدد من الأشخاص، محذراً من أن الوفيات والإصابات التي تنتج عن الحوادث التي تسببت فيها وسائل النقل الجماعي بمختلف فئاتها، تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي عدد الوفيات التي تشهدها الإمارة.

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