بالصورة.. الطفلة «لافين» تتلقى أغلى حقنة في العالم بالإمارات!

الإمارات

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تلقت الطفلة العراقية «لافين»، اليوم الخميس، الحقنة الأغلى في العالم، للعلاج من ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تكفل بتحمل علاج الطفلة العراقية العراقية «لافين» التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكي.

وتبلغ قيمة هذه الحقنة نحو 8 ملايين درهم، ويُعد مرض ضمور العضلات الشوكي لدى الأطفال، من بين أندر الأمراض عالمياً والأغلى تكلفة، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية، ويسبب هذا المرض مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة من عدم القدرة على الحركة والمشي والتنفس.



