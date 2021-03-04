حمدان بن راشد يكرّم حَمَلة «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، اجتمع معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن بُعد، مع طلاب الدفعة الأولى (2019-2020) لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

وأعلن معاليه خلال الاجتماع، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، الذي شهد وقام برعاية حفل التخرج الأول، قد أمر بمَكرمةٍ لجميع طلاب الدفعة الأولى الذين أتموا البرنامج بنجاح.

وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: «بدايةً، أود أن أهنئكم جميعاً على تخرجكم ضمن الدفعة الأولى من برنامج «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل»، والذي ننفذه بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية. وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، فإننا نُرَكِّز بشكلٍ كبير على تدريب وإعداد أفضل الكوادر والعقول الإماراتية الشابة على أحدث المقررات الدراسية التقنية الرائدة عالمياً».

وأضاف معاليه: «لقد تم تصميم هذا البرنامج الفريد من نوعه بعناية فائقة، وأثمّن الجهود التي بذلتموها لتحقيق النجاح في هذا البرنامج متعدد التخصصات والمصمم لاستشراف المستقبل والمساهمة في تحقيق طموحاتنا. ولأنكم نواة المستقبل، أدعوكم للعمل الجاد والدؤوب وتقديم أفضل ما لديكم، وإحداث فرق، وإلهام الآخرين، لتكونوا نماذج تحتذى. وقد أسعدني تقديم كل طالبٍ منكم مشروعاً إلى النواب التنفيذيين للرئيس في الهيئة - كل حسب القطاع المعني به - وكذلك إلى جامعة كاليفورنيا - بيركلي، وأن العمل على كل مشروعٍ من هذه المشاريع سيستمر لمدة ستة أشهر».

واختتم معاليه كلمته بالقول: تخرجكم بمثابة بارقة أمل وضوء مشرق في ظل أوقات استثنائية يعيشها العالم بأسره هذا العام. وسوف تتذكرون بكل سعادة واعتزاز تغلبكم على ما صادفكم من تحديات، وتلك الأيام التي قضيتموها وأنتم تدرسون بجد ومثابرة لتحقيق النجاح.

يشار إلى أن هيئة كهرباء مياه دبي وقعت في عام 2019 مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي التي تحتل المراتب الأولى في علوم الحاسوب والهندسة الكهربائية، للاستفادة من خبرة هذه المؤسسة العريقة في تطوير المواهب التقنية. وقد ضمت الدفعة الأولى من البرنامج 35 طالباً من مختلف القطاعات الفنية في هيئة كهرباء ومياه دبي.