اليوم.. الطفلة العراقية تتلقى الحقنة الأغلى في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، أن الطفلة العراقية «لافين» التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكي، وتكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحمل علاجها، سوف تتلقى حقنة العلاج، اليوم الخميس، في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

وتبلغ قيمة هذه الحقنة نحو 8 ملايين درهم، ويُعد مرض ضمور العضلات الشوكي لدى الأطفال، من بين أندر الأمراض عالمياً والأغلى تكلفة، وهو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية، ويسبب هذا المرض مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة من عدم القدرة على الحركة والمشي والتنفس.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي: «اتخذنا الإجراءات الطبية اللازمة كافة لكي تأخذ الطفلة لافين، الحقنة اللازمة لعلاج مرض الضمور الشوكي الذي تعانيه، وتم التجهيز والترتيب لإنجاز ذلك على أكمل وجه».

وأكد أنه تم أيضاً اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على صحة الطفلة، والحفاظ على صحة جميع الأطفال والمترددين على المرافق الطبية للمستشفى.

والعلاج هو عبارة عن حقنة تعطى مرة واحدة في الحياة، وستخضع الطفلة «لافين» لبرنامج تأهيلي مدته 3 أشهر، يضم العديد من الجوانب، أبرزها جلسات التأهيل والعلاج الطبيعي، والتحاليل المخبرية أسبوعياً.

وخلال هذه الأشهر الثلاثة، ستتم متابعة تطورات الحالة الصحية للطفلة العراقية، والوقوف على تأثير الدواء على حركتها.

وتعامل مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، مع 6 أطفال من جنسيات مختلفة يعانون مرض ضمور العضلات الشوكي، من خلال مركز التميز لعلوم الأعصاب بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، منهم اثنان تم علاجهما بالفعل، فيما يخضع اثنان آخران الأسبوع الحالي للحقن، فيما يخضع اثنان آخران منهما الطفلة العراقية لافين للعلاج نفسه.

وهؤلاء الأطفال من مصر والسعودية وسوريا ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى الطفلة العراقية لافين، ويعتبر مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، هو أول من وفر العلاج لمثل هذا المرض الجيني في الإمارات.

ويصنف مرض ضمور العضلات الشوكي، على أنه مرض وراثي يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويؤثر في جميع الخلايا العصبية، بما في ذلك الخلايا المسؤولة عن الحركة والبلع والتنفس، وإذا لم يتم علاج هذا المرض في مرحلة مبكرة، فيؤدي إلى موت الأطفال في سن مبكرة. وينتج هذا المرض عن طفرة في الجينات المسؤولة عن بناء البروتين الذي يتولى صيانة الخلايا العصبية الحركية.

ويصيب هذا المرض، وهو من الأمراض النادرة عالمياً، 5 من بين كل 100 ألف طفل بالعالم، لكنه في منطقة الخليج أكثر انتشاراً، حيث يصل إلى 50 حالة من بين كل 100 ألف، وبالتالي هو أكثر بـ10 أضعاف المعدل العالمي.