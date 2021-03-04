نهيان بن مبارك يبحث مع المفوض الإيطالي المشاركة في «إكسبو»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، باولو غليسنتي المفوض العام الإيطالي لـ«إكسبو 2020 دبي» الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بباولو غليسنتي، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، في ظل المشاركة الإيطالية الفاعلة في «إكسبو 2020 دبي»، وتنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وتطرق الجانبان إلى نجاح دولة الإمارات في استضافة أهم الأحداث العالمية باحترافية عالية، كما استعرضا المشاركة الإيطالية في «إكسبو 2020 دبي».

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الإمارات وإيطاليا تتمتعان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو مستقبل مشرق.

وقال معاليه: إن «إكسبو 2020 دبي» يجسد رسالة الإمارات الحضارية المرتكزة إلى قيم السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني، بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية على مستوى العالم لخير الإنسانية جمعاء.

وأضاف معاليه أن الإمارات تستعد لإبهار العالم خلال «إكسبو 2020 دبي» ورسم مستقبل العالم لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19» والعمل معاً من أجل مصلحة البشرية جمعاء، تجسيداً لالتزام الإمارات بتعزيز الازدهار العالمي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والتعامل بكفاءة واستباقية عبر برنامج قوي للتقصي الوبائي ومنظومة صحية رائدة أسهمت في الحفاظ على سلامة المجتمع. من جانبه، أكد المفوض العام الإيطالي لـ«إكسبو 2020 دبي» استعداد بلاده للمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يشكل منصة استثنائية تعكس مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تنظيم أهم الفعاليات والمعارض العالمية باحترافية والتزام كبيرين.

وقال باولو غليسنتي: إن العلاقات الإيطالية الإماراتية تجمعها روابط قوية قائمة على التعاون المشترك، معبراً عن تطلعات بلادة بتعزيز هذا التعاون إلى آفاق أرحب، مشيداً بجهود الإمارات في تعزيز قيم التسامح والسلام على مستوى العالم لما يعزز السلام العالمي.