استمرار الجهود لتحسين نتائج المؤشر الوطني للسمنة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قطعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أشواطاً طويلة في مكافحة السمنة، من خلال جهودها المبذولة على محوري التوعية والعلاج لتطوير نتائج المؤشر الوطني للسمنة ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية لعام 2021، تماشياً مع استراتيجية الوزارة الهادفة تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض. ويمثل اليوم العالمي للسمنة بموعده الجديد الموافق تاريخ 4 مارس، الذي اعتمده الاتحاد العالمي للسمنة، لتوحيد الاحتفاء به عالميّاً، مناسبة لتسليط المزيد من الضوء على مرض السمنة بما يتناسب مع المخاطر الصحية المترتبة عليه، وإذكاء الوعي بأهمية، وضرورة تضافر الجهود لمكافحة السمنة وما تسببه من أمراض مزمنة، تشكل عبئاً صحياً ونفسياً واقتصادياً على الأفراد والمجتمعات والدول. وتصل نسبة السمنة عند البالغين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 27.8%، وذلك بناءً على نتائج المسح الوطني 2017 - 2018. بينما بلغت نسبة السمنة عند الأطفال واليافعين 17.35% في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة، وذلك حسب آخر الإحصائيات المتوافرة من الفحص الدوري لطلبة المدارس. وفي مجال علاج السمنة، حققت الوزارة عدة إنجازات، كان آخرها حصول مستشفى القاسمي بالشارقة على الاعتماد الدولي المتقدم كمركز للتميز في مجال جراحة السمنة، من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI عبر تقنية التقييم الافتراضي، كأول مستشفى في العالم خارج الولايات المتحدة الأميركية يحقق هذا الإنجاز، وذلك بعد نجاح الوزارة بإنشاء وتطوير مراكز امتياز لعلاج السمنة وزيادة عدد العيادات المتخصصة بالسمنة. كما تُجرى عمليات جراحة السمنة في عدة مستشفيات بالوزارة، مع توافر طاقم طبي متميز وأجهزة ومعدات حديثة. وتبرز الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الصحية بالدولة لتنفيذ خطة عمل وطنية وفق أطر زمنية ومؤشرات أداء، في تعزيز البيئة الصحية المناسبة، وتشجيع الأفراد والأسر على اتباع أسلوب حياة صحي للتعامل مع تحدي السمنة، بما يسهم بتحقيق أهداف المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية، وبالتوافق مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض».