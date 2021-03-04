الامارات | مخالفة 13 شخصاً بالشارقة لعدم تقيدهم بإجراءات مكافحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 13 شخصاً بالشارقة لعدم تقيدهم بإجراءات مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت فرق التفتيش الأمنية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإمارة الشارقة 13 شخصاً، لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كوفيد-19»، ضمن حملتها الواسعة التي تقوم بها، في إطار الجهود الوقائية المكثفة التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا». وتم ضبط الأشخاص أثناء إقامتهم تجمعاً بإحدى الساحات الرملية غير المرخصة بمدينة الشارقة لممارسة لعبة الكركيت؛ ومخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة للحد من هذا الوباء، وحماية أفراد المجتمع منه. وأوضح فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة أن فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل مكثف، لمراقبة التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مخالفي الاشتراطات والمعايير، والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة.

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