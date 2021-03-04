الامارات | نبضات.. اسأل طبيبك: هل مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد-19» عن غيره؟

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. اسأل طبيبك: هل مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد-19» عن غيره؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري الدكتور عبدالرزاق مدني، إنه حتى الآن لا يوجد دليل علمي قاطع، يؤكد أن مرضى السكري أكثر عرضة عن غيرهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكداً أن المشكلة تكمن في المضاعفات التي قد توجد عند هذه الفئة من المرضى، في حالة الإصابة بالفيروس، حيث قد ترتفع نسبة السكر بالدم أو تنخفض، واحتمالية تعرض المصاب للجفاف بسبب القيء والإسهال المصاحب للمرض، إضافة إلى المضاعفات المتعلقة بالفيروس ذاته.

وتابع: «تتزايد وتيرة المضاعفات الخطيرة مثل الجلطات القلبية، والفشل التنفسي، بما يفسر ارتفاع الوفيات لدى مرضى السكري المصابين بالفيروس، علماً بأن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن أكثر من 40% من وفيات (كورونا) بالدولة هم من المصابين بداء السكري».

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